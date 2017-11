Continuar a ler

"Por em causa poder estar a violação de segredo, a FPF denunciou o referido facto à Polícia Judiciária, disponibilizando-se para os procedimentos entendidos por convenientes", lê-se num comunicado da FPF, que vai propor a destituição de Piriquito.



O organismo refere que "o conteúdo da revista 'Sábado', publicado esta quarta-feira online, aponta no sentido de os documentos internos da FPF terem sido partilhados por um elemento eleito para o Conselho Fiscal".



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira ter feito uma denúncia à Polícia Judiciária (PJ) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) da alegada partilha de documentos internos do organismo com pessoas externas.A revista 'Sábado' noticiou hoje que Pedro Guerra, comentador afeto ao Benfica, terá recebido documentos internos da FPF, através de Horácio Piriquito, membro do Conselho Fiscal do organismo.

Autor: Lusa