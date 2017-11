Continuar a ler

A Comissão Europeia vai propor na quinta-feira aos países membros o prolongamento durante cinco anos, sendo que a licença para a utilização do herbicida expira no próximo dia 15 de dezembro.



Há mais de um ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou este herbicida como "carcinogénio provável para o ser humano e carcinogénio provado para animais de laboratório".

O governo francês vai opor-se à proposta da Comissão Europeia que pretende prolongar por cinco anos a licença de utilização do herbicida glifosato, admitiu esta quarta-feira o ministro do ambiente Nicolas Hulot."A França tem como posição os três anos", disse o ministro francês à rádio RMC sublinhando que se a proposta for diferente Paris vai "votar contra".

Autor: Lusa