François Fillon compareceu esta terça-feira perante os juízes para ser formalmente acusado, audição que estava prevista para quarta-feira, mas foi antecipada para "poder ser feita em condições de serenidade", segundo um dos advogados, Antonin Lévy.



O candidato é suspeito de ter criado empregos que a mulher e os filhos nunca exerceram, remunerados com fundos parlamentares.



O caso, divulgado no final de janeiro pelo semanário satírico Le Canard Enchaîné, terá permitido ao ex-primeiro-ministro receber mais de 800.000 euros ao longo de uma década.



O candidato da direita às presidenciais francesas, François Fillon, foi esta terça-feira acusado de uso indevido de fundos públicos no processo sobre alegados empregos fictícios para a mulher e dois filhos, noticiou a imprensa francesa citando os advogados.A procuradoria para crimes financeiros acusou Fillon de uso indevido de fundos públicos, contrapartida financeira do uso indevido de fundos públicos, cumplicidade no uso indevido de fundos públicos e declaração incorreta de rendimentos.

Autor: Lusa