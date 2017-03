Continuar a ler





na Biblioteca de Marvila, iniciativa que visa promover a prática desportiva numa altura em que a cidade concorre a Capital Europeia do Desporto.



A Câmara Municipal do Funchal, liderada pela coligação Mudança (PS, BE, MPT, PTP e PAN) deliberou, por outro lado, apoiar duas iniciativas culturais que já se afirmaram no panorama regional: o Festival Aleste e o Summer Opening.



"A cultura é um novo paradigma de desenvolvimento económico da cidade, seja em termos da criação de emprego, da coesão social, da inovação e da criatividade", disse Paulo Cafôfo, sublinhando que o apoio camarário "não é uma despesa, mas um investimento".



Em setembro, a autarquia vai também avançar, em parceira com a organização do Festival Aleste, com a criação de uma residência artística, onde artistas internacionais, nacionais e regionais poderão partilhar um espaço aberto de criatividade.



A Câmara Municipal do Funchal está a preparar um acordo com a Associação Museu da Imprensa para levar este ano à capital madeirense uma exposição internacional de caricaturas alusiva ao futebolista Cristiano Ronaldo, informou o presidente da autarquia esta quinta-feira.Paulo Cafôfo explicou que a exposição se intitula "Cristiano Ronaldo - A Caricatura e a Imprensa Mundial" e conta com trabalhos de diversos artistas que, ao longo dos anos, têm retratado o futebolista português, natural da Madeira."É mais uma forma de associar o Cristiano Ronaldo ao Funchal e à Madeira", salientou o autarca, após a reunião do executivo.

Autor: Lusa