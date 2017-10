Continuar a ler

O Barcelona, a maior referência desportiva da região, indicou que os trabalhadores "deixaram de forma voluntária os seus locais de trabalho", em várias instalações do clube, que já tinha condenado no domingo a repressão policial durante o referendo pela independência da Catalunha.



Também no domingo, a equipa catalã disputou à porta fechada o jogo com o Las Palmas, depois de a Liga de clubes ter rejeitado o pedido de adiamento do jogo, da sétima jornada do campeonato espanhol, que o Barcelona venceu por 3-0.



Os funcionários do Barcelona aderiram esta segunda-feira ao apelo do movimento sindical Taula per a la Democràcia e pararam a atividade durante 15 minutos, como forma de protesto contra a violência registada durante o referendo pela independência.O líder do campeonato espanhol informou, em nota divulgada no seu site oficial, que o clube parou entre as 12:00 e 12:15 (menos uma hora em Lisboa) "para condenar, energicamente, o recurso à violência para impedir o exercício de um direito democrático e a livre expressão dos cidadãos".

Autor: Lusa