O antigo cantor e autor do grupo Wham! foi encontrado morto em casa, em Oxfordshire, a 25 de dezembro passado. Tinha 53 anos.A cardiomiopatia dilatada é uma condição que afeta normalmente o ventrículo esquerdo do coração, que fica dilatado e enfraquecido, limitando a capacidade do coração de bombear o sangue. A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco.A autópsia inicial foi inconclusiva e não determinou a causa de morte.Salter afirmou que por George Michael ter morrido de causas naturais não haverá lugar a investigação ou inquérito futuros.Inicialmente, a polícia investigou e recolheu depoimentos de testemunhas para estabelecer os factos relativos à morte de Michael, que consideraram "inexplicada mas não-suspeita".Os Wham!, grupo formado por Michael e Andrew Ridgpley, dominou as tabelas de vendas na década de 1980, com êxitos como "Wake me up before you go-go" e "Young guns (go for it)".Michael prosseguiu uma carreira a solo, marcada por diversos êxitos, incluindo "Careless whisper" e "Freedom". O britânico vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo.O cantor teve vários problemas com drogas e álcool, tendo sido brevemente detido em 2010 depois de ter batido com o carro contra a montra de uma loja perto da sua residência em Londres.A morte de Michael desencadeou uma onda de reconhecimento do talento musical e do trabalho com organizações de solidariedade, incluindo de apoio a doentes de SIDA, cancro e à organização Childline, que presta aconselhamento confidencial por telefone a jovens.