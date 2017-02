Continuar a ler





Na área do trânsito, os militares detetaram 679 infrações, das quais 161 por excesso de velocidade, 51 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido e 36 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.



Foram também registados 76 acidentes rodoviários, dos quais resultaram dois mortos, dois feridos graves e 31 ligeiros.

A GNR deteve 33 pessoas em flagrante delito, das quais 20 por condução sob o efeito do álcool, durante operações de combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária realizadas entre sexta-feira e a manhã deste sábado.Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que foram detidas 33 pessoas, das quais 20 por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal e quatro por posse de arma ilegal.Foram ainda apreendidas 80 doses de haxixe, duas armas de fogo, uma arma branca, uma arma elétrica e 525 euros.

Autor: Lusa