Este é o novo desenho do descongelamento das progressões, negociado com o PCP e que irá integrar a proposta final do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que será hoje entregue no parlamento.A proposta inicial do Governo começou por apontar para o descongelamento das carreiras em quatro anos e, nas negociações com os sindicatos, o horizonte temporal da medida acabou por ser reduzido para dois anos.Na proposta enviada aos sindicatos na madrugada desta quinta-feira, o documento do Ministério das Finanças previa três pagamentos em dois anos, sendo um terço (33%) do acréscimo remuneratório pago em janeiro de 2018, mais um terço em janeiro de 2019 e o restante em dezembro de 2019.Depois das negociações no parlamento com o PCP, a proposta do Governo acabou por ser alterada, passando a prever que metade do valor da progressão será paga em 2018 e a outra metade em 2019.