O despacho assinado pelo primeiro-ministro na sexta-feira de fevereiro, excetua da tolerância "os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período".



Os trabalhadores da administração pública regional dos Açores também vão ter tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval assim como os funcionários da administração pública regional da Madeira. No caso da Madeira, a tolerância estende-se à manhã de quarta-feira.



A 19 de janeiro deste ano, o parlamento rejeitou os projetos do partido ecologista "Os Verdes" e do PAN (Pessoas, Animais e Natureza) para que a terça-feira de Carnaval fosse feriado nacional obrigatório, com os votos contra de PS, PSD e CDS-PP e favoráveis das restantes bancadas.



O anterior Governo do PSD/CDS-PP não dava tolerância de ponto no Carnaval, justificando a decisão com a aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. Apesar disso, muitos municípios com tradições carnavalescas concediam tolerância aos respetivos munícipes.

