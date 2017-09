O futebol montenegrino está em choque com o brutal assassinato de Goran Lenac, guarda-redes de 32 anos, durante um treino pelo FK Bokelj, clube da cidade de Kotor que milita na 2.ª divisão daquele país dos Balcãs.

Lenac foi morto com um tiro na nuca quando se encontrava a fazer treino físico na companhia de um amigo nas instalações do Bokelj, clube onde estava a treinar para manter a forma. O incidente ocorreu no sábado à noite e o assassino continua a monte.

