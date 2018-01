Um helicóptero que estava ao serviço da TV Globo, no Brasil, caiu esta terça-feira, pouco depois de ter feito um direto para o jornal da estação televisiva em Pernambuco, tendo provocado a morte a duas pessoas, um terceiro ocupante sobreviveu.O acidente aconteceu pelas 6h15 locais, (10h15 em Lisboa) na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, adianta a própria Globo.