O ataque ocorreu cerca das 13h45 locais (12h45 em Lisboa) e o homem "gritiu Allah Akbar" antes de perpetrar o esfaqueamento, segundo disse à AFP uma fonte próxima da investigação.



O homem foi abatido pelos militares da operação Sentinela, disse o procurador da República, Xavier Tarabeaux.



Um homem matou este domingo duas pessoas, com uma faca, junto à gare principal de Marselha, no sul de França, e foi depois abatido por agentes militares, anunciou a polícia."As duas vítimas foram mortas com arma branca", disse à AFP Olivier de Mazières, responsável da polícia, que pediu à população para evitar a zona da gare Saint-Charles, onde está em curso uma importante operação desde o início da tarde.

Autor: Lusa