Continuar a ler

A norte-americana também falou ao britânico 'The Guardian', explicando o que sentiu pouco antes de entregar o prémio à colega Abby Wambach: "Fiquei em choque. Tive de recompor-me rapidamente para dar à minha colega o maior galardão da sua carreira e celebrar aquele momento com ela. Por isso virei completamente o meu foco para a Aby".A declaração de Solo acontece num momento em que várias celebridades internacionais estão a ser acusadas de comportamentos semelhantes. Questionada pelo 'Expresso' sobre o motivo pelo qual não fez esta revelação mais cedo, Hope Solo explicou-se."Falo sempre diretamente com as pessoas envolvidas quando estas coisas acontecem. Por exemplo, já tive de dizer a companheiras minhas 'não me toquem, não o façam'. Já aconteceu nos chuveiros, nos balneários... No caso ?de Blatter, estava nervosa antes da apresentação. Estava a apresentar a Bola de Ouro. Depois disso não voltei a vê-lo. Não tive oportunidade de confrontá-lo e dizer-lhe 'não volte a tocar-me'".Um porta-voz de Blatter já reagiu ao 'Expresso' e ao 'The Guardian', classificando a acusação de Solo de "ridícula".