Já a 10 de setembro de 2015, o parque da empresa tinha sido afetado por um incêndio.



Na altura, a laboração foi retomada no dia seguinte, uma vez que as chamas ficaram limitadas a uma "pequena parte do seu vasto parque de resíduos" e "nenhuma das suas unidades de produção foi comprometida ou afetada" pelo incêndio.



O incêndio deflagrou cerca das 15 horas de 10 de setembro de 2015 e as chamas só foram dominadas por volta das 4H45 do dia seguinte.



Um incêndio deflagrou às 11H50 desta terça-feira no parque da Interecycling, empresa de reciclagem de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico do concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a mesma fonte, cerca das 12H30 iam 18 veículos dos bombeiros a caminho da empresa, situada no Parque Industrial do Lajedo.

Autor: Lusa