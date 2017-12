Estiveram cerca de 170 bombeiros no combate às chamas e no resgate dos moradores do edíficio. As causas do incêndio ainda estão por apurar.







Um incêndio num prédio de cinco andares em Nova Iorque provocou esta quinta-feira a morte a doze pessoas e deixou ainda outras quatro com ferimentos graves. Segundo Bill de Blasio, o Mayor de Nova Iorque, este incêndio foi o mais mortífero a que o bairro de Bronx assistiu nos últimos 25 anos.