António Matos tem 49 anos de idade e "mais de trinta de futebol", mas nunca tinha passado por uma situação semelhante àquela que viveu no último domingo, quando o jogo da equipa que orienta, o ACDR Mosteirô, diante do Cucujães foi interrompido pela GNR devido a um incêndio que se aproximava cada vez mais do campo daquela equipa de Arouca, que disputa a I Divisão da AF Aveiro.

"Quando o jogo começou nós sabíamos que havia fogo em Vale de Cambra, mas nunca pensámos que ele chegasse ali", introduz António Matos, assegurando, contudo, que isso aconteceu "muito rápido". "Na primeira parte sentíamos o fumo, mas ainda dava para jogar, mas a meio da segunda, o árbitro já pediu para acendermos as luzes", continua, defendendo que, tendo o jogo começado às 15 horas, o pedido do árbitro já indicava que as coisas não estavam bem.

E não estavam mesmo. Pouco depois, ainda de acordo com o técnico do Mosteirô, o speaker do estádio "pediu para as pessoas deixarem o estádio e regressarem às suas casas", conselho que foi rapidamente atendido pelas cerca de 120 pessoas que assistiam à partida diante do Cucujães.

António Matos garante que em momento algum sentiu que estivesse em perigo, ainda que assuma que o fumo abundante "já fazia arder os olhos", no momento em que, quando o árbitro ia mostrar a placa com sete minutos de compensação, "a GNR abordou a equipa de arbitragem e pediu para interromper o jogo". "Foi o melhor a fazer e, se fosse agora, teria feito de tudo para que o jogo parasse antes, até porque, ao pé do estádio há umas bombas de gasolina, e isso é que estava a preocupar mais."

As chamas acabariam por não atingir esse posto de combustível, mas o estádio do Mosteirô já não teve a mesma sorte. "Hoje estive no local e há uma vedação que ficou toda danificada, tal como a rede de uma das baliza", descreve ainda o treinador.

Quanto aos minutos que faltam jogar na partida, que estava empatada a um golo no momento da interrupção, António Matos assume não saber como a situação vai ser resolvida, mas garante que isso não o preocupa.

"Muito mais grave do que o jogo não ter acabado foi o estado em que ficou aquele lugar e o facto de a população ter ando sozinha a combater as chamas, como fez o presidente do clube e outras pessoas que estavam a ver o jogo", resume António Matos.



Autor: Adérito Esteves