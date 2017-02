Continuar a ler





No local, o INEM assistiu inicialmente duas vítimas por inalação de fumos, um homem de 58 anos e uma mulher de 26, que foram encaminhadas para o Hospital de São José. Foram também observadas outras 26 pessoas no local, sem necessidade de intervenção hospitalar.



Quando o INEM se preparava para desmobilizar, foi observado ainda um homem de 63 anos que também foi encaminhado ao Hospital de São José, acrescentou a mesma fonte do instituto. Não foi avançado o estado das vítimas.



O Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa enviou para o local oito viaturas e 25 homens. O INEM enviou uma viatura de suporte imediato de vida, duas de emergência médica e uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência.

Autor: Lusa