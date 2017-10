Continuar a ler

No balanço realizado às 16 horas, na sede da ANPC em Carnaxide, concelho de Oeiras (distrito de Lisboa), foram ainda contabilizados sete desaparecidos: um na Figueira da Foz, um na Pampilhosa da Serra (distrito de Coimbra), dois em Nelas, dois em Santa Comba Dão e um em Mortágua (distrito de Viseu).Além das vítimas mortais, o balanço efetuado com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) permitiu contabilizar 56 feridos, dos quais 16 com gravidade, incluindo um bombeiro.No balanço da situação operacional, Patrícia Gaspar adiantou que desde o início desta segunda-feira se registaram 163 ocorrências de incêndios florestais, com 50 ainda "em curso", que concentravam 3.762 operacionais, apoiados por 1.148 meios terrestres e apenas dois meios aéreos.Segundo a responsável, mantém-se "a dificuldade de empenhamento" de aeronaves devido "à inexistência de condições para poderem operar".Durante a tarde eram esperados dois aviões Cannadair, oriundos de Itália, para ajudar ao combate às chamas nos incêndios ainda ativos, dos quais 31 eram considerados como "importantes" devido à sua dimensão e meios mobilizados no combate.O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e cerca de 250 feridos.