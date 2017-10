Continuar a ler

A fonte lamenta que a autarquia tenha "passado alguma informação errada", no contexto da "grande pressão" dos últimos dias, e pede desculpas em nome do presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, que fez hoje a divulgação da informação a vários órgãos de comunicação social.A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) negou já que o número de mortos dos incêndios de domingo tenha aumentado para 44, mantendo o anterior balanço de 42 vítimas mortais, disse a adjunta do comando nacional Patrícia Gaspar.A Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, tinha indicado que duas pessoas feridas com gravidade nos fogos no concelho morreram na última madrugada nos hospitais de Coimbra.Mantém-se o balanço de 42 vítimas mortais feito ao final da tarde de quarta-feira pela ANPC.