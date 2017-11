Continuar a ler

O valor inclui ainda os "donativos feitos pelas empresas contactadas pela FPF" e donativos superiores a dois euros, que não entram nas contas das "mais de 358 mil chamadas" através da linha solidária ativa durante os jogos de preparação da seleção.O apoio destina-se "à reconstrução de casas de famílias nos concelhos afetados pelos incêndios", e levou a que os três canais de televisão em sinal aberto transmitissem o jogo em direto em simultâneo, o que resultou numa audiência de 2,6 milhões de pessoas.O selecionador nacional, Fernando Santos, destacou hoje, em conferência de imprensa, a resposta do público ao repto solidário lançado pela FPF, primeiro no Estádio do Fontelo e depois em Leiria."O povo português vai mostrar em Leiria o seu lado humano fortíssimo, como fez em Viseu. Pelo que sei, estamos perto dos 15 mil espetadores amanhã", afirmou.Portugal defronta os Estados Unidos, em jogo de preparação para o Mundial2018, na terça-feira, 14 de novembro, no Estádio Municipal de Leiria, às 20:45.