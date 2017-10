Continuar a ler

O distrito de Braga é um dos afetados por incêndios, que fizeram de domingo passado o "pior dia de fogos do ano" segundo as autoridades, e o clube minhoto solidarizou-se, bem como os vizinhos do Vitória de Guimarães.



"Os nossos pensamentos estão com todos os afetados pelos incêndios e com todos os bravos bombeiros, que arriscam a sua vida pelos outros", escreveu o Vitória de Guimarães na sua página oficial na internet.



De Leiria, região fortemente afetada, vem um apelo de bens essenciais para as corporações de bombeiros, com a União, clube atualmente nos Campeonatos de Portugal, a pedir garrafas de águas, barras de cereais, bolachas e conservas.



São vários os clubes dos vários campeonatos a manifestarem solidariedade, com o Estoril a deixar uma mensagem "de força para os que sofrem" e "para os bombeiros" e o Belenenses a falar "em gratidão" às corporações no terreno.



Também Moreirense e Sporting de Covilhã se juntam nas mensagens, com o clube do distrito de Castelo Branco a associar-se nas condolências, tal como já o havia feito hoje a Federação Portuguesa de Futebol, às famílias.



Sporting de Braga e Vitória de Guimarães juntaram-se à onda de solidariedade para com as vítimas dos incêndios, que no fim de semana voltaram a fustigar território português, a norte do Tejo."Nestas horas difíceis em que defendemos a cidade que nos dá nome e alma, o SC Braga está com a população nesta grande prova de união e coragem coletiva e manifesta todo o seu apoio e solidariedade para com as famílias afetadas pelo grande flagelo dos incêndios", referiu o Sporting de Braga.