Na sua intervenção no debate, que era dedicado aos resultados do Conselho Europeu realizado na semana passada em Bruxelas, Juncker começou por recordar o "sentido de solidariedade para com a tragédia que Portugal e Espanha acabaram de atravessar", para admitir que os mecanismos de proteção civil "não estão a funcionar a 100%"."A solidariedade é uma virtude essencial da nossa União, e quando um de nós se vê confrontado com dificuldades é evidente, necessário e elementar que a União Europeia venha em ajuda daqueles que sofrem. Essa é a razão pela qual encarreguei o comissário (da Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos) Stylianides de refletir no prazo de um mês, e em todo o caso até ao fim do ano, na remodelação e numa nova articulação dos nossos mecanismos de proteção civil que não estão a funcionar a cem por cento", disse.O presidente do executivo comunitário apontou que, "até lá", a Comissão irá ativar, "após verificar a sua aplicabilidade, todos os mecanismos do Fundo Europeu de Solidariedade para Portugal e Espanha", assim como os três países bálticos atingidos por chuvas torrenciais.Na cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE celebrada na semana passada, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que os incêndios florestais motivaram "uma atenção muito grande" no Conselho Europeu e revelou que Juncker deu instruções para que a Comissão voltasse a estudar uma proposta antiga de criação de uma força europeia de Proteção Civil.Pelo menos 45 pessoas morreram nos incêndios de 15 de outubro em Portugal.