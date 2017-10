Continuar a ler

O Presidente francês defendeu ainda uma União Europeia que esteja "ao lado de Portugal" e que, em consequência destes acontecimentos, se empenhe "a partir de agora no apoio à criação de uma força de proteção civil europeia".As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos.Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.