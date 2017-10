Continuar a ler

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "isto é o início de um processo".



"Não é o fim de um processo. Sabemos que é um processo demorado, mas que seja o menos demorado possível e que chegue rápido às pessoas", sublinhou.



O Presidente da República saudou este domingo em Tábua a "forma rápida e tão abrangente" como o Conselho de Ministros extraordinário de sábado sobre incêndios "quis tratar de tudo e de tantos dossiês em tão pouco espaço de tempo"."Entre hoje de madrugada e hoje de manhã estive a analisar as medidas do Conselho de Ministros. Quero sublinhar a forma rápida e tão abrangente como o Conselho de Ministros quis tratar de tudo e de tantos dossiês em tanto pouco espaço de tempo", disse Marcelo Rebelo de Sousa, naquele município do distrito de Coimbra também afetado pelos incêndios do dia 15.

Autor: Lusa