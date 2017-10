Continuar a ler

De acordo com o autarca, as quatro vítimas mortais são todas da aldeia de Ventosa, tendo três delas sido encontradas dentro das suas casas e uma delas na via pública.



"Para já, são quatro mortos, mas ainda estamos a fazer a avaliação. Também continuamos com frentes de fogo ativas",



Até ao momento havia conhecimento de outras seis vítimas mortais: duas em Penacova (distrito de Coimbra), uma na Sertã (distrito de Castelo Branco), duas em Oliveira do Hospital e uma em Nelas.



Os quatro mortos pelos incêndios em Vouzela - confirmados pelo presidente da Câmara Muncipal de Vouzela - fizeram subir para 10 o número de vítimas mortais dos cerca de 500 fogos que deflagaram no domingo, o pior dia do ano em fogos segundo as autoridades. No entanto, a tragédia pode não se ficar por aqui, com as televisões a adiantarem que pode chegar aos 20. A CM TV avança que pode mesmo ser superior a esse número e a SIC Notícias dá conta que a Proteção Civil admitiu as duas dezenas.O balanço da Proteção Civil feito de madrugada apontava para seis, mas segundo o presidente da Câmara de Vouzela quatro pessoas morreram durante a madrugada neste concelho, na sequência de um incêndio florestal que assolou a freguesia de Ventosa.

Autores: Lusa e Sandra Lucas Simões