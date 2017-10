Continuar a ler

O primeiro-ministro, António Costa, cancelou a sua agenda oficial prevista para esta segunda-feira, para o lançamento do programa Inspire, no âmbito da Web Summit 2017, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, disse à Lusa fonte do seu gabinete.António Costa esteve na madrugada na sede da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras, para avaliar a situação no país após os incêndios florestais de domingo que fizeram pelo menos 27 mortos.