A vítima ficou debaixo da máquina, não resistindo aos ferimentos sofridos, acrescentou.



O fogo, que deflagrou perto de Cardal, na freguesia Estreito e Vilar Barroco, naquele concelho do distrito de Castelo Branco, está, entretanto, em fase de resolução, isto é, sem "perigo de propagação para além do perímetro já atingido".



No local mantinham-se, pelas 22H00, em trabalhos de prevenção, consolidação e rescaldo mais de 130 operacionais, apoiados por cerca de quatro dezenas de meios terrestres, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O condutor de uma máquina de rasto morreu este sábado, em Oleiros, na sequência do capotamento do veículo que operava no combate ao incêndio florestal que deflagrou pelas 16H00, naquele concelho.O óbito foi confirmado pelas 21H00, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, adiantando que o acidente ocorreu ao final da tarde.

Autor: Lusa