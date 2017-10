Continuar a ler

"Para já, são quatro mortos, mas ainda estamos a fazer a avaliação. Também continuamos com frentes de fogo ativas", acrescentou.



Rui Ladeira revelou que Vouzela continua com uma frente de fogo fortíssima sobre a vila, tendo já ardido "cerca de 80% do concelho".



Quatro pessoas morreram durante a madrugada de no concelho de Vouzela, na sequência de um incêndio florestal que assolou a freguesia de Ventosa, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Rui Ladeira.De acordo com o autarca, as quatro vítimas mortais são todas da aldeia de Ventosa, tendo três delas sido encontradas dentro de suas casas e uma delas na via pública.

Autor: Lusa