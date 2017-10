Continuar a ler

"Continua tudo muito complicado em vários pontos do concelho, com várias frentes de fogo por controlar e poucos meios para acorrer a tanta chama e a tanta aflição, sendo que temos um morto a lamentar na freguesia do Troviscal", disse à agência Lusa o responsável pela Proteção Civil Municipal de Sertã.Rogério Fernandes disse à Lusa que o homem "foi encontrado já cadáver, dentro de casa", na localidade de Vale do Laço, Troviscal, localidade onde, também devido ao incêndio, registaram-se três feridos, um deles muito grave."O indivíduo que morreu carbonizado tinha algumas dificuldades psíquicas e tentou ficar em casa com um irmão, para tentar evitar as chamas. Acabou por ser encontrado já cadáver e o irmão com queimaduras graves", disse à Lusa, por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia de Troviscal, Manuel Figueiredo.