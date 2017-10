Continuar a ler

Em Nelas, uma outra pessoa continua desaparecida.Os incêndios causaram também desde domingo pelo menos 25 feridos, seis dos quais graves, e, destes, quatro estão relacionados com um acidente na autoestrada A25, quando as pessoas tentavam fugir às chamas.Patrícia Gaspar salientou que os incêndios que mais preocupação estão a causar às autoridades são os que estão em curso e a ameaçar habitações nos distritos de Aveiro, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco e Viana do Castelo.Pelas 3 horas da manhã, estavam em curso 117 incêndios, que mobilizavam 5889 operacionais e 1783 veículos.