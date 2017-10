Carlos Queiroz viveu de perto a tragédia dos incêndios que está a assolar o país. O treinador, que garantiu o segundo apuramento consecutivo do Irão para o Mundial, estava de visita a um familiar residente em Poião (Figueira da Foz) e mostrou solidariedade com todos os sofrem com esta tragédia."Paião, Figueira da Foz, Coimbra. A infeliz experiência de testemunhar a agonia e desespero daqueles que tentam salvar-se a si e a uma vida de trabalho. Fica-me a honra de testemunhar a coragem de gente que nunca vacila, nem perante o horror dantesco das chamas que enfrenta. Este breve testemunho é acima de tudo uma palavra de homenagem para essa gente e para todos aqueles que, com meios limitados, em missão comunitária, combatem os incêndios. Defendem o que é seu e defendem os outros. São heróis, aparentemente abandonados numa guerra que não deveria ser só deles. Que lhes chegue finalmente o apoio devido. Aos que não conseguiram resistir, um pedido de desculpas, que creio deve ser de cada um de nós, que creio deve ser do País. Temos o País que somos. Que as vítimas descansem em paz e que as suas famílias encontrem o conforto urgente e necessário."

Autor: Lusa