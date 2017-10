Continuar a ler

Assim, estas duas ilhas estão sob 'Aviso Laranja' para vento e 'Aviso Amarelo' para agitação marítima a partir das 12 horas de sábado até às 6 horas de domingo (mais uma hora em Lisboa). É esperado vento médio superior a 65 quilómetros/hora e rajadas até 100 quilómetros/hora para São Miguel e superior a 100/quilómetros/hora em Santa Maria.O IPMA emitiu ainda um 'Aviso Laranja' devido à chuva forte prevista entre as 12h00 e as 24h00 de sábado, em Santa Maria e São Miguel.Nos grupos central (Faial, Terceira, São Jorge, Pico e Graciosa) e ocidental (Flores e Corvo), o IPMA informa que "uma superfície frontal com atividade moderada a forte irá atingir" estas sete ilhas a partir da próxima madrugada, provocando precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada.Nesse sentido, o IPMA emitiu um 'Aviso Laranja' para chuva forte para as cinco ilhas do grupo central entre a meia-noite e as 18h00 de sábado. Neste período vai vigorar ainda um 'Aviso Amarelo' para trovoada.Para as Flores e Corvo, entre as 03h00 e as 18h00 de sexta-feira está prevista trovoada e precipitação forte.O 'Aviso Laranja' é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O 'Aviso Amarelo', o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA anunciou hoje que furacão Ophelia registou já rajadas de vento de 185 quilómetros/hora e continua a aumentar a probabilidade dos seus efeitos atingirem as ilhas de Santa Maria e de São Miguel.No último comunicado emitido pelo Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, às 15h00 locais o centro do furacão Ophelia, de categoria 1, estava a 1.145 quilómetros a sudoeste dos Açores, mas verificava-se "um aumento da intensidade do vento nas últimas 12 horas", com vento médio estimado de 150 quilómetros/hora e rajadas na ordem dos 185 quilómetros/hora.A probabilidade de o ciclone influenciar o estado do tempo a partir de sábado em São Miguel variava então entre 40 a 50% e em Santa Maria varia entre 60 a 70%.