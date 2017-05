Continuar a ler

O grupo tentou esconder-se numa casa no bairro de Al Tin mas o proprietário impediu-os, o que fez com que os terroristas disparassem e o matassem.Quando as forças de segurança chegaram ao local e rodearam a casa, os terroristas detonaram os explosivos e morreram.A polícia estabeleceu postos de controlo na cidade de Hadiza, na província de Al-Anbar, a cerca de 270 quilómetros do noroeste de Bagdade, devido à possibilidade da existência de outros terroristas.Atualmente, o exército e a polícia iraquianas levam a cabo uma grande ofensiva contra o grupo extremista Estado Islâmico, na cidade de Mossul, no norte do Iraque.