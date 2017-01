Continuar a ler





As autoridades italianas suspenderam o serviço de metro de Roma e algumas escolas da capital foram evacuadas.

A capital da Itália foi esta manhã sacudida por três sismos em apenas uma hora, de entre 5,3 e 5,7 na escala de Richter, não havendo até ao momento registo de vítimas.De acordo com as agências internacionais, o sismo teve origem na região de Amatrice, uma área montanhosa a cerca de 100 quilómetros de Roma, que no ano passado foi palco de três sismos, que mataram quase 300 pessoas e causaram danos significativos nas infraestruturas locais.O tremor de terra "foi sentido em Roma, mas parece não ter havido vítimas", disse o presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani.

Autor: Lusa