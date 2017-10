Continuar a ler

Cristas, ainda em diálogo com o socialista António Costa, tinha sugerido que o Governo estava a tentar agradar a um "desconsolado" PCP.



A coligação de comunistas, ecologistas e independentes perdeu 10 municípios, nove dos quais para os socialistas, incluindo os bastiões de sempre de Almada e de Castro Verde, e ficou com 24 câmaras municipais, com a percentagem de votos a passar dos 11% de há quatro anos para 9,5%.



O secretário-geral comunista recordou esta quarta-feira à presidente do CDS-PP a fábula da rã que queria ser boi, respondendo a um comentário depreciativo da líder democrata-cristã sobre os resultados autárquicos da CDU, no debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro."A resposta à senhora deputada Assunção Cristas será dada porque lembro-me sempre da fábula da rã que queria ser boi. Ficara para outra [ocasião]...", disse Jerónimo de Sousa, referindo-se à narrativa clássica do batráquio que queria assemelhar-se ao bovino e encheu-se tanto de ar que rebentou.

