João Rebelo lamentou ainda que tivesse sido necessário proteger os árbitros face às ameaças de que foram alvo, assegurando que trabalhou em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Liga de clubes para esse fim.



"Tive oportunidade de, quando essa questão esteve mais 'quente', acompanhar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol [Fernando Gomes] e da Liga de Clubes [Pedro Proença] todos os desenvolvimentos e, particularmente, estive envolvido quando foi preciso reativar aquele plano de segurança dos senhores árbitros, que era absolutamente essencial", referiu.

O secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, mostrou-se esta segunda-feira satisfeito por ter serenado a polémica na arbitragem no futebol português, salientando que os excessos devem ser anulados."Temos que saber lidar com toda tranquilidade e não alimentar alguns excessos que surgem e devemos contrariar isso. Tenho que confessar que me sinto satisfeito pelas coisas estarem mais na normalidade, diria eu", afirmou João Paulo Rebelo, à margem da visita ao Centro de Alto Rendimento do Jamor, Oeiras.O Secretário de Estado lembrou que na, altura de maior controvérsia, apelou "aos dirigentes, treinadores, agentes, jogadores que potenciassem o que são os valores supremos", salientando que "são esses que devem ser passados aos jovens".

Autor: Lusa