"Depois de uma forte discussão, o homem de 18 anos matou o seu amigo, em sua casa, com uma faca de cozinha. A vítima, ao que parece, faleceu no momento. O assassino, que foi detido pouco tempo depois, reconheceu mais tarde as suas ações ainda que tenha declarado que a intenção não seria matar", escreveu o jornal 'L'Union'.



O crime ocorreu na madrugada de quarta para quinta feira e foi confirmado pela polícia à agência noticiosa francesa AFP.





perdeu fente aonaquela que foi uma, a contar para os 'oitavos' da Liga dos Campeões. Mas a 'tragédia' foi muito além dos relvados, resultando num assassinato no Gabão, onde um jovem de 18 anos esfaqueou mortalmente um amigo.Segundo a publicação do jornal gabonês 'L'Union', os jovens viram a partida em causa juntos num bar, e teriam abandonado o local no fim do jogo já embriagados. Ao que tudo indica, o adepto do PSG não suportou o insistente 'gozo' do amigo face à derrota dos franceses e acabou mesmo por esfaqueá-lo.