Os motins estiveram relacionados com o jogo entre as equipas de Port-Said Al-Masry e do Cairo Al-Ahly.



À saída do tribunal, cerca de duas dezenas de membros das famílias das vítimas congratularam-se com a decisão dos juízes.



Num primeiro julgamento, em março de 2013, foram condenados à morte 21 adeptos, mas em fevereiro de 2014, após um primeiro recurso, foi ordenado um novo julgamento.



Em junho de 2015, um tribunal egípcio determinou 11 penas capitais. Os juízes absolveram 21 dos acusados, entre os quais sete responsáveis da polícia.

Um tribunal de recurso egípcio confirmou esta segunda-feira, num veredicto definitivo, 10 penas de morte pronunciadas em 2015 contra apoiantes dos motins que causaram 74 mortos num estádio após um jogo de futebol em 2012 em Port-Said (nordeste).Durante o processo de 2015, com 72 acusados, 40 foram condenados a penas de um a 15 anos de prisão.A decisão desta segunda-feira não envolve um 11.º apoiante que foi condenado à morte, mas que foi julgado à revelia.

