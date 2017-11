Continuar a ler

"Mourinho decidiu esta manhã não responder às perguntas feitas pelo procurador público e pelo advogado do Estado", explicou a mesma fonte, acrescentando que se trata de uma "estratégia da defesa que é perfeitamente legal em Espanha".A audiência do treinador português foi de apenas cerca de 10 minutos porque apenas o seu advogado respondeu às perguntas, explicou a fonte do tribunal. "Já paguei o que tinha de pagar e agora acabou" , defendeu Mourinho à saída da audiência, em declarações à agência Lusa.