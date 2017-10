Continuar a ler

Numa entrevista ao BuzzFeed, Rapp alegou publicamente, pela primeira vez, que, em 1986, Spacey fez amizade com ele, quando ambos se apresentavam em espetáculos da Broadway, e convidou-o para uma festa no seu apartamento. No final da noite, pegou em Rapp, colocou-o na sua cama e fez um avanço sexual.De acordo com os registos públicos, Spacey tinha 26 anos e Rapp 14.Durante anos, Anthony Rapp, agora com 46 anos, não contou a ninguém esta sua experiência e nunca mais falou com Spacey desde então.No entanto, a ascensão cinematográfica de Kevin Spacey e as suas várias nomeações para prémios -- muitos deles ganhos -, a frustração, a raiva e a incredulidade de Rapp com a fronteira sexual que acusa Spacey ter atravessado também cresceu.Olhando agora para Spacey, "o estômago fica embrulhado", afirmou Rapp, acrescentando: "Até hoje, não consigo ultrapassar e pensar sobre com vários aspetos relacionados com este assunto. É muito confuso para mim".De acordo com o BuzzFeed, os agentes de Kevin Spacey, agora com 58 anos, não responderam às várias chamadas telefónicas, e-mails e uma carta que detalha as alegações de Anthony Rapp.No entanto, após esta história ser publicada, Spacey publicou na rede social Twitter uma declaração, na qual afirma não se lembrar no encontro com Rapp, embora lhe peça desculpa."Tenho muito respeito por Anthony Rapp como ator. Estou horrorizado com esta história. Honestamente não me lembro do encontro, deve ter sido há mais de 30 anos, mas se eu me comportei como ele descreve, devo-lhe sinceras desculpas pelo que deve ter sido um comportamento de bêbado, profundamente inadequado, e eu lamento muito pelos sentimentos que descreve ter carregado durante todos estes anos", pode ler-se na declaração.Spacey afirma ainda que esta história o "encorajou" a refletir sobre outras coisas na sua vida, até porque tem noção de que correm histórias sobre ele, muitas delas alimentadas pelo facto de ter sido sempre tão cuidadoso com a sua privacidade."Aqueles que me são mais próximos sabem que tenho tido relações com homens e com mulheres. Eu amei e tive relações amorosas com homens ao longo da minha vida, e escolhi viver como um homem gay. Quero lidar com isto honesta e abertamente e isso começa com analisar o meu próprio comportamento", afirmou.