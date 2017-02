Continuar a ler





Os apresentadores do prémio, Warren Beatty e Faye Dunaway, abriram o envelope e houve uma hesitação, até que Dunaway anunciou "La La Land" como o filme vitorioso.



Nesse momento, a equipa de produção do filme realizado por Damien Chazelle subiu ao palco e começou a discursar, notando-se que estava a haver, em pano de fundo, alguma confusão.



A dada altura, o produtor de "La La Land" Fred Berger disse que houve um erro e que era, afinal, "Moonlight" o filme vencedor, gerando aplausos de parte da plateia. Berger sublinhou que teria orgulho em passar aquela estatueta aos colegas de "Moonlight".



"Quero dizer-vos o que aconteceu. Abri o envelope e dizia 'Emma Stone La La Land', daí ter olhado demoradamente para a Faye. Não estava a tentar ser engraçado", afirmou Beatty, enquanto o anfitrião, Jimmy Kimmel, questionava: "O que é que tu fizeste, Warren?"



Já em palco, o realizador e argumentista de "Moonlight", Barry Jenkins, reconheceu que nem nos próprios sonhos o prémio poderia ser real: "Que se danem os sonhos, porque isto é real".



"La La Land", que partiu com 14 nomeações, conquistou seis Óscares, incluindo melhor realizador e melhor atriz principal.



"Moonlight" venceu melhor argumento adaptado e melhor ator secundário, para além de melhor filme, depois de ter sido nomeado para oito no total.



Lista completa dos vencedores



Melhor filme:



- "Moonlight"



Melhor realizador:



- Damien Chazelle, "La La Land -- Melodia de Amor"



Melhor ator:



- Casey Affleck, "Manchester by the sea"



Melhor atriz:



- Emma Stone, "La La Land -- Melodia de Amor"



Melhor ator secundário:



- Mahershala Ali, "Moonlight"



Melhor atriz secundária:



- Viola Davis, "Vedações"



Melhor filme de animação:



- "Zootrópolis" (Byron Howard, Rich Moore e Clark Spencer)



Melhor argumento original:



- "Manchester by the sea" (Kenneth Lonergan)



Melhor argumento adaptado:



- "Moonlight" (Barry Jenkins)



Melhor filme estrangeiro:



- "O Vendedor" (Asghar Farhadi, Irão)



Melhor desenho de produção:



- "La La Land -- Melodia de Amor" (David Wasco e Sandy Reynolds-Wasco)



Melhor fotografia:



- "La La Land -- Melodia de Amor" (Linus Sandgren)



Melhor guarda-roupa:



- "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" (Colleen Atwood)



Melhor montagem:



- "O Herói de Hacksaw Ridge" (John Gilbert)



Melhores efeitos visuais:



- "O Livro da Selva" (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones e Dan Lemmon)



Melhor caracterização:



- "Esquadrão Suicida" (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson)



Melhor montagem de som:



- "O Primeiro Encontro" (Sylvain Bellemare)



Melhor mistura de som:



- "O Herói de Hacksaw Ridge" (Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace)



Melhor banda sonora:



- "La La Land -- Melodia de Amor" (Justin Hurwitz)



Melhor canção original:



- "City of Stars" (Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul, "La La Land -- Melodia de Amor")



Melhor documentário:



- "O.J. Made in America" (Ezra Edelman e Caroline Waterlow)



Melhor documentário em curta-metragem:



- "The White Helmets" (Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara)



Melhor curta-metragem:



- "Sing" (Kristof Deák e Anna Udvardy)



Melhor curta-metragem de animação:



- "Piper" (Alan Barillaro e Marc Sondheimer)





Autor: Lusa