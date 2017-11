Continuar a ler

A diretora-geral da Saúde indicou também que o número de infetados por legionella aumentou para 43 casos, no surto que começou a 31 de outubro. O balanço indica mais dois casos do que o anterior, feito na quinta-feira.



Graça Freitas estima que o surto esteja em fase decrescente e que o número de novos casos diários passe a ser esporádico, podendo ser dado como controlado dentro de "poucos dias". A diretora-geral da Saúde indicou também que o número de infetados por legionella aumentou para 43 casos, no surto que começou a 31 de outubro. O balanço indica mais dois casos do que o anterior, feito na quinta-feira.Graça Freitas estima que o surto esteja em fase decrescente e que o número de novos casos diários passe a ser esporádico, podendo ser dado como controlado dentro de "poucos dias".

O número de mortos por legionella no surto do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para três, anunciou esta sexta-feira a Direção-geral da Saúde (DGS).A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que morreu, esta noite, uma mulher de 68 anos infetada com legionella no hospital São Francisco Xavier.

Autor: Lusa