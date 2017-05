Continuar a ler

Também os treinadores Leonardo Jardim, que poderá nas próximas horas sagrar-se campeão francês, ao serviço do Monaco, e José Couceiro (Vitória de Setúbal), os ex-jogadores Nicky Butt, Andy Cole, Francis Lee e Ricardo Pereira, o addministrador financeiro do Benfica Domingos Soares de Oliveira, o professor universitário Manuel Sérgio e João Gabriel, ex-diretor de comunicação do Benfica, colaboraram na obra."Liderator" apresenta de uma forma prática todos os principais fatores da liderança desportiva de sucesso, bem como a sua transposição e aplicação ao universo das empresas e das organizações e, na opinião de Manuel Sérgio, "é um livro que ensina a ver na liderança uma forma de humanismo", enquanto Andy Cole considera a obra "interessante, inspiradora, objetiva e de fácil leitura, descodificando o que está por detrás do êxito na liderança."Luís Lourenço escreveu a biografia oficial de José Mourinho e já redigiu outras obras dedicadas ao conhecido treinador. É doutorado em Economia e mestre em ciências da comunicação. Foi jornalista na TSF e na SIC e leciona na Universidade Europeia/Laureate International Universities, em Lisboa. É vice-presidente do Vitória de Setúbal.Tiago Guadalupe é mestre em ciências do desporto e a tese de mestrado, sob o tema "Perfil Psicológico de Prestação e Orientações Cognitivas - caso de estudo com jogadores internacionais do Chelsea e do Benfica", contou com a colaboração de algumas referências do futebol mundial, como José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes, Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole, Petr Cech e vários outros. Estagiou com José Mourinho no Chelsea, em 2007, e no Sporting de Braga, Benfica e Lokomotiv de Moscovo. É coordenador da divisão de desporto na Câmara Municipal de Loulé.