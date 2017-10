Continuar a ler

Um vídeo divulgado no 'Twitter' mostrava um homem no solo, manietado por outras pessoas e perto de um veículo acidentado. Um porta-voz do museu confirmou às agências noticiosas que o automóvel atingiu diversas pessoas e referiu-se a um "sério incidente", enquanto uma testemunha se referia a "cenas de pânico".



"Estava perto da estação de metro South Kensington, havia muitos polícias. E de repente uma polícia gritou às pessoas para correrem, e toda a gente partiu num movimento de pânico, muitas pessoas gritavam", precisou em declarações à agência noticiosa France-Presse.



A polícia referiu que vai fornecer mais tarde novos detalhes sobre este incidente. Em comunicado, Downing Street precisou que a primeira-ministra britânica Theresa May está a ser informada sobre esta ocorrência.



Diversas pessoas ficaram feridas após terem sido atropeladas no passeio por um veículo junto ao Museu de História Natural na capital britânica, informou este sábado a polícia londrina.Os serviços de emergência de Londres foram de imediato mobilizados para o local enquanto a Scotland Yard confirmava a prisão de um homem, enquanto peritos no local tentavam esclarecer as circunstâncias do incidente, que ocorreu às 14:20 (hora local, 15:20 em Lisboa).