De resto, Montenegro insistiu que, "de forma muito serena e tranquila", está a ponderar uma candidatura à liderança do PSD, depois de Pedro Passos Coelho ter anunciado que não se recandidata a presidente do partido.



O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro afirmou esta quarta-feira que a sua decisão de se candidatar à liderança do partido só depende dele próprio e não de qualquer contagem de espingardas com potenciais concorrentes."Fixem uma coisa: não ando a contar nem apoios nem espingardas nem nada dessa avaliação é preponderante para mim", afirmou Montenegro aos jornalistas, à entrada para o debate quinzenal com o primeiro-ministro, no parlamento, em Lisboa.

Autor: Lusa