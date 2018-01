Continuar a ler

Devido a estes avisos recebidos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações a tomarem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.Na orla marítima, o vento será de noroeste moderado (19 a 26 quilómetros/hora) a fresco (27 a 35 quilómetros/hora), aumentando gradualmente para fresco a muito fresco (36 a 44 quilómetros/hora) e por vezes muito forte (45 a 54 quilómetros/hora).A visibilidade será boa a moderada, tornando-se temporariamente moderada a fraca entre o meio da manhã e o meio da tarde.A ondulação na costa norte será de ondas de noroeste de 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para três a 4,5 metros, e na costa sul de sudoeste, de um a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 para 2,5 metros.