Um incêndio de grandes proporções numa fábrica de papel do concelho de Santa Maria da Feira está a ser combatido desde o final da tarde por 134 bombeiros, revela o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.Em causa está a empresa J. Nunes e Filhos Lda., na freguesia de S. Paio de Oleiros, de onde partiu o alerta para os bombeiros, às 18h46.Ainda segundo o CDOS, estão no terreno várias corporações do norte do distrito, que já afetaram para combate ao fogo 43 viaturas.

Autor: Lusa