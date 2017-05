Continuar a ler

A equipa de Manchester, que já tinha cancelado a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Ajax, cancelou também as visitas guiadas ao estádio Old Trafford durante esta terça-feira.



Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.



O comandante da polícia de Manchester, Ian Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".





A equipa do, treinada pelo português José Mourinho, cumpriu esta terça-feira um minuto de silêncio antes do treino, em homenagem às vítimas doocorrido segunda-feira naquela cidade inglesa, que provocou 22 mortes.Jogadores e técnicos formaram um círculo e guardaram um minuto de silêncio antes do início do treino, o último antes da partida para Estocolmo, onde na quarta-feira o Manchester United vai defrontar os holandeses do Ajax na final da Liga Europa.

Autor: Lusa