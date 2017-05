Continuar a ler

O clube de râguebi Salford, dos arredores de Manchester, vai oferecer os bilhetes para o seu próximo jogo em troca de uma contribuição para o fundo de apoio às vítimas.



A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que os militares passarão a patrulhar locais-chave no Reino Unido, substituindo polícias, permitindo aumentar significativamente o número de agentes armados em patrulha.



O clube de râguebi Salford, dos arredores de Manchester, vai oferecer os bilhetes para o seu próximo jogo em troca de uma contribuição para o fundo de apoio às vítimas.A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que os militares passarão a patrulhar locais-chave no Reino Unido, substituindo polícias, permitindo aumentar significativamente o número de agentes armados em patrulha.

e ovão contribuir com um milhão de libras (1,15 milhões de euros) para o fundo de ajuda às vítimas donaquela cidade inglesa, queA iniciativa dos dois grandes clubes de Manchester junta-se a outras ligadas ao desporto, como a do médio costa-marfinense Yaya Touré, jogador do City, que anunciou na quarta-feira a intenção de contribuir com 100 mil libras (115 mil euros) para ajudar as vítimas do atentado.

Autor: Lusa