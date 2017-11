Continuar a ler

No discurso feito no início da assembleia, o ainda presidente da Prisa referiu que o negócio com a Altice está dependente da aprovação da Autoridade da Concorrência portuguesa.Para Juan Luis Cebrián, a sua saída irá garantir um "futuro sólido" à empresa, "à margem de qualquer personalismo" ao mesmo tempo que se aprova, também hoje, um aumento de capital do grupo cuja dívida é de cerca de 1.500 milhões de euros.Cebrián assegurou que a transição de presidente será feita de uma forma "ordenada" e que "o seu êxito será o êxito de todos".Manuel Polanco, que atualmente é vice-presidente da Prisa e presidente da Prisa Audiovisual, trabalha no grupo há 25 anos, sendo membro do Conselho de Administração desde 2001 e tendo a partir de 2005 sido durante mais de três anos o presidente executivo da Media Capital.A Prisa anunciou em 14 de julho último a venda à francesa Altice da Media Capital, dona da TVI, por 440 milhões de euros.A realização da operação ainda está dependente da obtenção das autorizações legais da autoridade reguladora portuguesa.